Скрыльников Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скрыльников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9164. СКРЫЛЬНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Еланск. у., Самойловск. в. и сл. Н. С. 2 уч. Еланск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 сент. 923
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