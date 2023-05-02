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Полунин Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полунин
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
21 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
18265. ПОЛУНИН, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 17 л.; — Н. С. 3 р. г. Тамбова. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 9 д. пр. з. Исп. 21 мая 920.

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