Князев Никифор Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Князев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83206. КНЯЗЕВЪ, НИКИФОРЪ Афанасьевъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Карачев. у., в. и с. Хотынца; — Орлов. О. С., 4 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У. (4 кражи), по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №6214, арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюня 911. | 906 11615 2 ч. 1655 У. | 900 64357 170 М. | 904 87809 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 14396. | 902 3874 169 М. | 99 74212 169 М.
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