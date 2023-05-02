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Борзенков Павел Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борзенков
Имя
Павел
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
07 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
768. Борзенков Павел Сергеевич, 24 л., Троицк. окр., Варнинск. р., с. Красненского. Н. С. 10 уч. Троицк. окр. Ст. 180 п. «в», «г», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7/ІѴ—26.

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