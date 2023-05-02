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Афонина Анна Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афонина
Имя
Анна
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
03 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1168. Афонина Анна Филипповна, 22 л., Ефремовск. у., Замаранск. в., д. Ключи. Н. С. Деж. кам. г. Рязани. Ст. 140 б, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 3 авг. 926.

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