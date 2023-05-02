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Сиденкова Агриппина Трофимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сиденкова
Имя
Агриппина
Отчество
Трофимовна
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
28713. СИДЕНКОВА, АГРИППИНА ТРОФИМОВНА, 16 л. Гр. г. Богучара; — Н. С. 10 р. Медвеженск. у. Конокрад., лиш. св. 4 г., с зач. 1½ м. пр. з. Исп. 1 окт. 920.

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