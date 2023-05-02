Шимчик-Кочалова Елена Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шимчик-Кочалова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8235. ШИМЧИК-КОЧАЛОВА, ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА, 20 л. Гр. Новогрудск. у., Островск. в., с. Мариново; - Н. С. 1 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 20 л. Исп. 27 нояб. 919.
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