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Шимчик-Кочалова Елена Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шимчик-Кочалова
Имя
Елена
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
8235. ШИМЧИК-КОЧАЛОВА, ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА, 20 л. Гр. Новогрудск. у., Островск. в., с. Мариново; - Н. С. 1 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Убийство, лиш. св. 20 л. Исп. 27 нояб. 919.

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