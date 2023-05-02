Ванюхин Семен Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ванюхин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47659. ВАНЮХИНЪ, СЕМЕНЪ Яковлевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Муромск. у., Новосельск. в., с. Вачей;— Владимир. О. С, 2 Дек. 910, 13 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 25 Янв. 911. 905 79611 1654 У. | 903 76228 1654 У.
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