Шакуров Минизакир
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шакуров
- Имя
- Минизакир
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141405. ШАКУРОВЪ, МИНИЗАКИРЪ. Мщ. г. Бугуруслана, 18 л.; — Г. С. г. Бугуруслана 12 Окт. 909, 13, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Окт. 909.
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