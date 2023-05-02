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Панин Василий Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панин
Имя
Василий
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
10532. ПАНИН ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 22 л., Бугульминск. к., Микулинск. в., д. Павловск. Н. С. 3 уч. Бугульминск. к. Ст. 140, лиш. св. 1 Г. Исп. 22 фсвр. 923.

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