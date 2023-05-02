Жуков Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3161. ЖУКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 17 л., Александровск. у. и в., д. Хохловки. Н. С. 4 уч. Александровск. у. Ст. ст. 88, 140, 176, 180 п. «а», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 марта 923.
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