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Гамаюнова Агафья Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гамаюнова
Имя
Агафья
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1661. ГАМАЮНОВА АГАФЬЯ ЕГОРОВНА, 21 г., Бугурусланск. у., Пригородной в., хутора Подкопаева. Н. С. 1 уч. Бугурусланск. у. Ст. 162, лиш. св. 3 г. 8 м. П. в. з. с. 22/ХІІ—24. 

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