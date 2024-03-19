Гришко Онуфрий Давыдов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришко
- Имя
- Онуфрий
- Отчество
- Давыдов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19460. ГРИШКО, Онуфрій Давыдовъ. Кр. Днѣпров. у., Чаплынск. в., с. Чаплынки (хлѣбопаш.), 23 л.; приг. М. С. 1 уч. Перекоп. окр. (во 2 р.), по 169 и 2 п. 170 ст. У. о нак. и зак. 18 Марта 1880 г., въ тюрьму на 8 м. Исп. 16 Окт. 1886 г.
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