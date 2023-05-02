Коржекова Анфиса Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коржекова
- Имя
- Анфиса
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134270. КОРЖЕКОВА, АНФИСА НИКОЛАЕВА. Инор. Марьинск. у., Корюковск. инородч. Упр., 29 л., рд. въ г. Шадринѣ; — М. С. 1 уч. Читинск. О. С., 2 п. 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.
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