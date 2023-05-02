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Коржекова Анфиса Николаева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коржекова
Имя
Анфиса
Отчество
Николаева
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
134270. КОРЖЕКОВА, АНФИСА НИКОЛАЕВА. Инор. Марьинск. у., Корюковск. инородч. Упр., 29 л., рд. въ г. Шадринѣ; — М. С. 1 уч. Читинск. О. С., 2 п. 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.

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