Семин Митрофан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семин
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107939. СЕМИНЪ, МИТРОФАНЪ ИВАНОВЪ. К. Касимовск. у., Подгородск. в., д. Крысина, 24 л.; — З. Н. 1 уч. Рязанск. у., 169, 2 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 44507 и Г. С. 2 уч. г. Рязани, отъ 16 Іюня 909 г., тюр. 1 г. Исп. 8 Авг. 909.
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