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Сажин Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сажин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7327. САЖИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. Пермск. у., Н.-Муллинск. в.; — Н. С. 10 уч. Пермск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 25 авг. 921.

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