Андреев Борис Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Борис Федорович

Андреев Борис Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Борис
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
255. АНДРЕЕВ, БОРИС ФЕДОРОВИЧ, 18 л. Гр. Солигаличск. у., Костромск. в., д. Сморщининой; — Н. С. 2 отд. 1 р. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 27 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close