Попов Петр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8624. ПОПОВ, ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 63 л. Гр. Ирбитск. у., в. и с. Краснослободского; — Н. С. 9 уч. Ирбитск. у. Кумышковар., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 15 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.