Вагнер Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагнер Иосиф Антонович

Вагнер Иосиф Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вагнер
Имя
Иосиф
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
578. ВАГНЕР, ИОСИФ АНТОНОВИЧ, 20 л. Гр. Марксштадск. у., д. Крутояровки; — Р. Т. обл. Немц. Поволж. Дискред. Сов. власти, лиш. св. 3 г. Исп. 24 апр. 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close