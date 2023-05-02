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Мотузов Дмитрий Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мотузов
Имя
Дмитрий
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7862. Мотузов Дмитрий Лаврентьевич, 19 л., Курск. у., Рыбинск. в., д. Корочки. Н. С. 22 уч. Курск. у. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 8/ХІ—26.

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