Осипов Сергей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2413. ОСИПОВ, СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. Лужск. у., Луговск. в., д. Долговой;—Н. С. Петроградск. р., 1 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. в июне 922.
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