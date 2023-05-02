Пошамков Илья Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пошамков
- Имя
- Илья
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3340. ПОШАМКОВ, ИЛЬЯ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 37 л. Гр. б. Екатеринбургск. у., Верхне-Исеетск. в.;— Н. С. 6 уч. б. Екатеринбургск. у. Кража, лиш. св. 1 ½ г. и лиш. пр. 2 г. исп. 8 апр. 922.
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