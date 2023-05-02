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Квирикашвили Сандро Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Квирикашвили
Имя
Сандро
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
09 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
65438. КВИРИКАШВИЛИ, САНДРО (Андрей) Абрамовъ. К. Горійск. у., Хурвалетск. сельск. общ., с. Земо-Собиси, 19 л.; — М. С. Горійск. Мир. отд., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Іюля 907.

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