Квирикашвили Сандро Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Квирикашвили
- Имя
- Сандро
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65438. КВИРИКАШВИЛИ, САНДРО (Андрей) Абрамовъ. К. Горійск. у., Хурвалетск. сельск. общ., с. Земо-Собиси, 19 л.; — М. С. Горійск. Мир. отд., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Іюля 907.
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