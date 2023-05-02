Мусанова Серафима Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мусанова
- Имя
- Серафима
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136492. МУСАНОВА, СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВА. Сельск. обыв. зав. Ижевскаго, Сарапульск. у., 33 л.; — Бирск. У. С. 3 Іюля 909, 172 М. (участ.), тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909.908 89991 169 М. | 901 55797 109 М.
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