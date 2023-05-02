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Мусанова Серафима Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мусанова
Имя
Серафима
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
136492. МУСАНОВА, СЕРАФИМА ВАСИЛЬЕВА. Сельск. обыв. зав. Ижевскаго, Сарапульск. у., 33 л.; — Бирск. У. С. 3 Іюля 909, 172 М. (участ.), тюр. 4 м. Исп. 15 Сент. 909.908 89991 169 М. | 901 55797 109 М.

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