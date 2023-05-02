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Ладонов Василий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ладонов
Имя
Василий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
09 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
74111. ЛАДОНОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕновъ. К. Нижегород. у., в. и с. Симбилея, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Нижегород. у., 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 10 Сент., счит. ср. съ 9 Марта 907. | 906 43824 169 М.

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