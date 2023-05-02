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Токанов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токанов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
23 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8515. ТОКАНОВ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 62 л. Гр. Грязовецк. у., Гавриловск. в.; — Архангельск. Губревтриб. Контр-револ., лиш. св. 1 г. Исп. 23 янв. 921.

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