Андриевский Антон Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андриевский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15155. АНДРІЕВСКІЙ, АНТОНЪ ОСИПОВЪ, 19 л. Мщ. г. Вильны, рд. въ в. и с. Порплищѣ, Вилейск. у.; — Вилен. О. С., 23 Сент. 910, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. и 2 м. Исп. 15 Дек. 910. | 24 Іюня 907 г. З. Н. 4 уч. Вилейск. у., за кражу, тюр. 6 м. 907 78274 169 М. | 906 40983 169 М.
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