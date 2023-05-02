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Татариков Яков Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Татариков
Имя
Яков
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
3277. ТАТАРИКОВ, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 37 л. Гр. Вышневолоцк. у., Осеченск. в., д. Кулотино;—Н. С. 5 р. Вышневолоцк. у. Убийство, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 12 нояб. 922.

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