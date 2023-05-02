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Ефимцев Дмитрий Евгеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимцев
Имя
Дмитрий
Отчество
Евгеньев
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
33420. ЕФИМЦЕВЪ, ДМИТРІЙ ЕВГЕНЬЕВЪ (онъ же Кузнецовъ). К. Тимск. у., в. и с. Михельпольскаго, 24 л.; — Новочеркасск. С. П., 114, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 1 г. Исп. 29 Дек. 907. | 906 М. С. 6 уч. Армавир. окр., за кражу, 3 м. подъ фам. Кузнецовъ.

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