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Фотиади Эпомидонт Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фотиади
Имя
Эпомидонт
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 340
Источник
Скан
Оригинальная запись
11283. ФОТИАДИ, ЭПОМИДОНТ ПАВЛОВИЧ, 41 г. Гр. г. Таганрога; — Р. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водотрана. Спекуляц., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1½ г. Исп. 26 дек. 920.

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