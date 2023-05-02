Панащук Андрей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панащук
- Имя
- Андрей
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43890. ПАНАЩУКЪ, АНДРЕЙ (внѣбр.). К. Яновск. у., гм. Хругановъ, с. Острогъ, 21 г., рд. Замостск. у., гм. Радечница, въ д. Подлѣсье; — Люблин. О. С., 134, 135, 2 ч. 1483 и 1492 У. и прил. 1 къ 8 и 59 Воин. У. и Выс. маниф. 904 г., одиночн. военн. тюр. 1 м. и 2 п., съ зам. строг. ар. на 2 м. Исп. 8 Марта 907.
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