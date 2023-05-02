Анисимов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 243. АНИСИМОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Звенигородск. у., Лучинск. в., Лукина; — Н. С. Замоскворецк. р-на Серпуховск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 27 февр. 919.
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