Лахманович Евдокия Масимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лахманович
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Масимова
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135138. ЛАХМАНОВИЧЪ, ЕВДОКІЯ МАСИМОВА. К. Владимірволын. у., Грибовецк. в., с. Мышева, 40 л., рд. т. же у., Порицк. в., въ с. Иваничахъ;— М. С. 2 уч. Влад.-Волынск. окр.,169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.