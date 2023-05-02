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Лахманович Евдокия Масимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лахманович
Имя
Евдокия
Отчество
Масимова
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
135138. ЛАХМАНОВИЧЪ, ЕВДОКІЯ МАСИМОВА. К. Владимірволын. у., Грибовецк. в., с. Мышева, 40 л., рд. т. же у., Порицк. в., въ с. Иваничахъ;— М. С. 2 уч. Влад.-Волынск. окр.,169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Сент. 909.

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