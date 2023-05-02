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Лаврикова Матрена Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврикова
Имя
Матрена
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
12 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7826. ЛАВРИКОВА МАТРЕНА МИХАЙЛОВНА, 50 л., Краснодарск. отд., Усть-Лабинск в. и ст. Н. С. 1 уч. Краснодарск. отд. Ст. 114а ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 12 июня 923.

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