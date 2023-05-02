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Оразаев Джумакан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оразаев
Имя
Джумакан
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
137036. ОРАЗАЕВЪ, ДЖУМАКАНЪ. Кирг. Лепсинск. у., Мурзатай-Карасуйск. в., 42 л.: — М. С. 2 уч. Лепсинск. у., 1 п. 13 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 27 Сент. 909.

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