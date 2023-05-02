Панюшин Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панюшин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 55249. панюшинъ, Семенъ васильевъ (онъ же Гуськовъ), 26 л. К. Наровчатск. у., Кочелаевск. в., д. Червленной;— Пензен. О. С., 18 Дек. 910, 152, 152¹, 294, 296 и 1 ч. 1655 У., по Ссов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 55230, арест. отд. 5 л., съ зач. 2 л. и 8 м. предв. заключ. Исп. 21 Февр. 911. 902 51845 170 М.;900 70525 169 М.
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