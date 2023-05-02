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Усынин Михаил Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усынин
Имя
Михаил
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
51178. УСЫНИНЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАевъ. Каз. 1 отд. Астраханск. каз. войска, ст. Сѣроглазинской, Енотаев. у., 24 л.; — З. Н. 1 уч. Енотаев. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 15 Іюня 905.

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