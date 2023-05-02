Усынин Михаил Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усынин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51178. УСЫНИНЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАевъ. Каз. 1 отд. Астраханск. каз. войска, ст. Сѣроглазинской, Енотаев. у., 24 л.; — З. Н. 1 уч. Енотаев. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 15 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.