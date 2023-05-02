Скворцов Николай Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скворцов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3755. СКВОРЦОВ, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 34 л. Пр. Пугачевск. у., Вязовой-Гайск. в. и с.;— Н. С. 5 р. г. Самары. Конокрад., лиш. св. и лиш. пр. 1 г. 3 м. Исп. 21 апр. 922.
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