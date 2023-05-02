Ткаченко Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9374. ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Мариинск. у., Сусловск. в., д. Ивановки. В. Т. 19 стр. корп. Ст. ст. 8, 1 ч. 10 П. В П., 1 ч. 98 У. К., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 11/І—26.
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