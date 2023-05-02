Дубленов Фома Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубленов
- Имя
- Фома
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145482. ДУБЛЕНОВЪ, ФОМА АЛЕКСАНдровъ. К. изъ сс.-п. Ачинск. у., Балахтинск. в., д. Бол.- Лопатинской, 33 л., рд. Перемышльск. у., Пятницк. в., въ д. Назарьевой; — М. С. 1 уч. Маріинск. у. 15 Окт. 909, 13, 14, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909. | 15 іюня 902 г. М. С. 1 уч. Ачинск. у. 169 М. — т. 3 м. | 96 85645 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 95 г. № 90299. | 94 25708 169 М. | 93 42392 170¹ М.
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