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Тихомиров Иван Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихомиров
Имя
Иван
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139966. ТИХОМИРОВЪ, ИВАНЪ ГЕРАСИМОВЪ. К. изъ сс.-п. Тюкалин. у., Саргатск. в., д. Сибирской-Саргатки, 35 л., рд. Ольгопольск. у., Миликовск. в., въ с. Горячковкѣ; — Тобольск. О. С. 7 Сент. 909, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Окт. 909. | 903 74052 1670¹ У. | 91 146945 1654¹ У.

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