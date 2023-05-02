Никитин Адам Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Адам Борисов

Никитин Адам Борисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Адам
Отчество
Борисов
Дата исполнения приговора
03 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
67371. НИКИТИНЪ, АДАМЪ БОРИСОВЪ. Не прип., 17 л. и 11 м., рд. въ г. Новоградволынскѣ;— Житомірск. О. С., 1653 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюля 907.  

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close