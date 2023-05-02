Никитин Адам Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Адам
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67371. НИКИТИНЪ, АДАМЪ БОРИСОВЪ. Не прип., 17 л. и 11 м., рд. въ г. Новоградволынскѣ;— Житомірск. О. С., 1653 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюля 907.
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