Беккер Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беккер
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13183. БЕККЕР, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 43 л. Гр. Ровненск. у., д. Ней-Гуссенбах; — Р. Т. Трудком. немц. Повол. Подлог, лиш. св. 10 л. Исп. 27 июня 919.
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