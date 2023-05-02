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Казанцев Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казанцев
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
3962. КАЗАНЦЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 48 л., б. Екатеринбургск. г., Верхотурск. у., Махневск. в., д. Казанцевой. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 114а. лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 28/І—24.

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