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Аминин Мустафа Хастидинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аминин
Имя
Мустафа
Отчество
Хастидинович
Дата исполнения приговора
06 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
635. Аминин Мустафа Хастидинович, 22 л., Бугурусланск. уч. Султангуловск. в. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6 янв. 926.

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