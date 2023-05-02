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Мокринский Михаил Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мокринский
Имя
Михаил
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
23 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 340
Источник
Скан
Оригинальная запись
89733. МОКРИНСКІЙ, МИХАИЛЪ АЛЕксѣевъ (онъ же Мокрянскій). К. Одоев. у., в. и с. Бабошина, 22 л., рд. вт. г. Москвѣ; — Москов. О. С., 2 п. 134, 135, 152, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. Москов. Ст. М. С. Маріинск. уч., отъ 13 Апр. 907 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 23 Янв. 908. | 904 43618 1642 У. | 902 55937 169 М. | 903 50060 169 М. | 901 61502 172 М.

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