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Горин Константин Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горин
Имя
Константин
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
1715. Горин Константин Иванович, 27 л., Ленинградск. г., Троцк. у., Слуцк. в., д. Антелево. Ленинградск. Г. С. Ст. 197, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 15/ХІІ—26.

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