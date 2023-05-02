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Алексеев Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129387. Алексѣевъ, Александръ Михайловъ. К. Землян. у., Калабинск. в., с. Сцѣпнаго, 41 г.; — Воронежск. О. С., 3 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 Г. № 138078.

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