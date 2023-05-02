Алексеев Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129387. Алексѣевъ, Александръ Михайловъ. К. Землян. у., Калабинск. в., с. Сцѣпнаго, 41 г.; — Воронежск. О. С., 3 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 2 м. Исп. 24 Сент. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 Г. № 138078.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.