Безматерных Алексей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безматерных
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129973. БЕЗМАТЕРНЫХЪ, АЛЕКСѣЙ Федоровъ. К. Бійск. у., Алтайск. в., д. Канчи, 30 л.; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1631 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Авг. 909.
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