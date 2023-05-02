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Козырь Прокофий Евтихиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козырь
Имя
Прокофий
Отчество
Евтихиевич
Дата исполнения приговора
22 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6201. КОЗЫРЬ ПРОКОФИЙ ЕВТИХИЕВИЧ, 17 л., Ейск, отд., Екатериновск. в. и ст., Н. С. 6 уч. Ейск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м., Исп. 22 марта 923.

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